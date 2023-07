Lazio, impennata nella campagna abbonamenti: il dato aggiornato

Ultimi giorni per rinnovare il proprio abbonamento e i tifosi biancocelesti hanno risposto ancora una volta presente. Il dato...

Cresce il numero degli abbonati della Lazio per la stagione 2023/24. La campagna abbonamenti è scattata lo scorso 20 giugno e fino al 15 luglio alle 19 c'è tempo per i vecchi abbonati per confermare il proprio posto. Il dato è in crescita costante e i tifosi biancocelesti vogliono tornare all'Olimpico per incitare Immobile e compagni. Il dato aggiornato alle 20 di oggi (giovedì 13 luglio) parla di oltre 16500 tessere finora staccate. Un numero destinato a crescere nelle prossime ore. Ricordiamo che le giornate del 17 e 18 luglio saranno riservate ai vecchi abbonati che non hanno rinnovato e che vogliono cambiare posto rispetto alla scorsa stagione. Dal 21 luglio al 13 agosto scatterà la nuova fase quella denominata vendita libera che permetterà a chiunque di abbonarsi nei posti rimasti. Nello specchietto di sotto riepiloghiamo le date della campagna abbonamenti.

CONFERMA POSTI + NUOVI ABBONATI POSTI LIBERI: 20 GIUGNO - 15 LUGLIO ALLE 19

CAMBIO POSTI VECCHI ABBONATI: 17 E 18 LUGLIO

VENDITA LIBERA: 21 LUGLIO - 13 AGOSTO