Lazio - Inter, Tare: "Inzaghi merita il rispetto dei tifosi. Luis Alberto fuori? Nessun dramma"

Prima del fischio d'inizio di Lazio - Inter, ai microfoni di DAZN è intervenuto il ds biancoceleste Igli Tare: "Luis Alberto fuori per problemi di spogliatoio? Non so dove troviate storie di problemi di spogliatoio, oggi scendono in campo undici giocatori per scelta dell'allenatore, senza alcun dramma dietro questa scelta. E' lui a vedere come si allenano i giocatori in settimana. Inzaghi? Stasera per Simone e il suo staff sarà una serata speciale, hanno fatto un lavoro stupendo per cinque anni e meritano il rispetto e il ringraziamento della tifoseria. Speriamo vincano dalla prossima partita perché stasera dobbiamo vincere noi. Basic? All'inizio ha fatto fatica, Sarri è stato bravo a inserirlo con un po' di calma. Nell'ultimo mese ha avuto una crescita importante, noi vogliamo un cetrocampo dinamico perché nella squadra di Sarri serve pressing da tutti i giocatori. Penso che Basic abbia meritato di giocare dall'inizio una partita così importante. Nazionali? Sono d'accordo con Sarri, i giocatori vengono pagati dalle società e preparare un match così importante con metà squadra fino a due giorni prima dal fischio d'inizio è impossibile. Vanno riviste le competizioni, appoggio in pieno il pensiero del mister. Il più penalizzato? Chi perderà (ride, ndr)".