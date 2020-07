Lazio, le maglie per la prossima stagione: domani si svela la prima. E per la Champions...

Domani la Lazio svelerà la maglia della prossima stagione. In occasione della partita casalinga contro il Brescia, Immobile e compagni scenderanno in campo con la maglia home del prossimo anno (quella celeste). Poi a Napoli, durante l'ultima di campionato, sarà svelata anche la seconda, quella che verrà utilizzata per le trasferte. Come si apprende dalle colonne de 'Il Tempo', la presentazione della terza maglia avverrà invece nel ritiro di Auronzo: sarà un ritorno al giallo. Un giallo evidenziatore che mancava dalla stagione 2013-14. Non è tutto però, perché la società biancoceleste sta progettando anche un completo da utilizzare in giro per l'Europa, appositamente per il ritorno alla Champions League.