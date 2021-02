Lazio, modificata la lista UEFA: inseriti Musacchio e Lulic. Ecco chi gli lascia il posto

Oramai la partita contro il Bayern Monaco, prossimo avversario della Lazio in Champions League, non è più così lontana. Fra 20 giorni i biancocelesti ospiteranno i bavaresi all'Olimpico per gli ottavi di finale. La squadra di Inzaghi dovrà obbligatoriamente fare a meno di Luiz Felipe in quell'occasione (ancora alle prese con il recupero post operazione) e per questo la società ha deciso di apportare delle modifiche alla lista UEFA. Fuori il brasiliano e Djavan Anderson, dentro il neo acquisto Musacchio e il ritrovato Lulic, come si legge nella nota ufficiale. Il capitano e il difensore argentino con molta probabilità esordiranno anche nella massima competizione europea con la maglia biancoceleste.

IL COMUNICATO - "La S.S. Lazio rende noto l’inserimento all’interno della lista UEFA dei calciatori Mateo Pablo Musacchio e Senad Lulic in sostituzione di Djavan Lorenzo Anderson e Luiz Felipe Ramos Marchi".