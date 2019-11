Lazio, stasera Olimpico (quasi) deserto, ma per la Juve è boom di vendite

Le prossime tre partite della Lazio si giocheranno all’Olimpico, ma la cornice di pubblico sarà completamente diversa. Nel giro di qualche giorno, infatti, si passerà dalla ‘modalità deserto’ contro il Cluj al boom della sfida contro la Juventus, passando per la tappa intermedia con l’Udinese. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, quella di questa sera sarà una gara per ‘pochi intimi’, mentre prosegue spedita la vendita dei biglietti per il big match del 7 dicembre. Nelle differenti risposte, giocheranno un ruolo fondamentale le motivazioni, l’appeal dell’avversario e, da non dimenticare, la rappresentanza dei tifosi ospiti nella Capitale. Il peggior dato sarà quello di oggi, con soli 3200 tagliandi acquistati dai tifosi biancocelesti. L’affluenza era stata sottotono anche nelle precedenti sfide contro Rennes e Celtic: la complicata situazione in classifica dei capitolini ha peggiorato la situazione. Una vera via di mezzo sarà la sfida con l’Udinese: ad oggi, con altri tre giorni a disposizione, sono 3100 i biglietti venduti, ma a questi bisognerà aggiungere i circa ventimila abbonati. Tutt’altra storia per quanto riguarda il confronto con la ‘Vecchia Signora’: a ieri erano già stati acquistati ben 13500 biglietti, anche se la maggior parte dai tifosi juventini. Considerando che manca oltre una settimana alla partita, la previsione porta il dato complessivo ben oltre le 40 mila presenze. Insomma, un pubblico delle grandi occasioni cercherà di spingere Immobile e compagni alla vittoria, per continuare la serie di risultati virtuosi in campionato.

Lazio - Juventus, aperta la Sud per i tifosi bianconeri

Lazio - Cluj, probabili formazioni: tanti cambi, esordio per Proto

TORNA ALLA HOMEPAGE