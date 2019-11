Lazio - Juventus, aperta la Sud per i tifosi bianconeri

C'è grande attesa tra i tifosi della Juventus in vista del big match di sabato 7 dicembre contro la Lazio. Negli anni, grazie anche all'ampia disponibilità di posti, i sostenitori bianconeri provenienti da tutta Italia hanno sempre partecipato in massa alla trasferta dell'Olimpico. E lo faranno anche in occasione della prossima gara di campionato. I tagliandi per il settore ospiti, messi in vendita da lunedì pomeriggio, sono esauriti in due giorni. Una scelta che ha portato il club biancoceleste a decidere di mettere a disposizione della Juventus anche la Curva Sud. L'ufficialità è arrivata attraverso un tweet apparso sul profilo della squadra torinese: "In occasione della trasferta #LazioJuve si comunica che, a seguito del sold out nel settore ospiti, verrà aperta la Curva Sud riservata esclusivamente ai tifosi Juventus. Si invita pertanto a non acquistare il settore distinti sud est in quanto dedicato ai sostenitori della Lazio".

