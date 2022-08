MOVIOLA - Sampdoria - Lazio, Aureliano e la solita storia dei gialli: ammoniti solo i biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

MOVIOLA SAMPDORIA - LAZIO - Una partita senza episodi decisivi, Aureliano la gestisce senza grosse difficoltà. La Sampdoria protesta per un possibile rigore a fine primo tempo: contatto tra Marusic e Quagliarella dopo un rimpallo sfortunato sulla scivolata di Romagnoli. Il contatto è leggerissimo, assolutamente giusta la scelta del Var di non intervenire. Ma il dato preoccupa maggiormente riguarda le ammonizioni. Terza partita con il giallo da una parte sola. Finisce la partita con le sole sanzioni per Zaccagni e Basic, niente per la Sampdoria. Nelle ultime tre partite il bilancio è di 11 ammoniti della Lazio e solo uno per gli avversari, per di più per proteste (Brozovic). Gestione quantomeno particolare dei cartellini. Inizia a essere una spiacevole consuetudine.