Nesta: "La Lazio è sempre un'emozione, un piacere rivedere ex amici"

Tra Nesta e la Lazio esiste un legame invisibile, ma indissolubile. L'amore che l'ex capitano prova per i colori biancocelesti non si è sciolto nel suo brusco passaggio al Milan, non è cessato nemmeno di esistere quando è andato ad allenare dall'altra parte del mondo, a Miami, e non cesserà nemmeno ora che è a pochi kilometri dalla sua città natale, sulla panchina del Frosinone.

EMOZIONI UNICHE - Ieri per la prima volta Nesta ha incontrato il suo vecchio amore da allenatore e lui stesso ha provato a descrivere le sue sensazioni dopo il match amichevole, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei: "Normale che non mi è per nulla indifferente avere di fronte la Lazio. E poi mi ha fatto immenso piacere rincontrare alcuni ex compagni di un tempo purtroppo lontano". Tra l'ex numero 13 e la prima squadra della Capitale, il filo non si spezzerà mai e quando capiterà di trovarsi sulla stessa strada, sarà inevitabile avere gli occhi lucidi.