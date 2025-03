PRIMAVERA - Lazio ko, il Monza prima pareggia poi la ribalta: finisce 1-2

Passo falso della Lazio al Fersini. I biancocelesti cadono in casa contro il Monza in una gara non ricchissima di emozioni ma comunque movimentata. Ad andare in vantaggio sono infatti i ragazzi di Pirozzi con una bella conclusione di Di Tommaso al 30', poi sul finale di primo tempo ci pensa Domanico a pareggiare i conti. Nella ripresa Longhi ribalta il risultato. Un vero peccato per i capitolini che con questa battuta d'arresto fermano la loro striscia di 6 risultati utili consecutivi. Nella prossima giornata, i biancocelesti voleranno in casa dell'Hellas Verona.

Primavera 1| 29ª giornata

Domenica 9 marzo 2025, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Bordoni (64' Ferrari), R. Bordon (64' Munoz), Milani; Di Tommaso (84' Marinaj), F. Bordon, Nazzaro; Cuzzarella (23' Serra), D`Aostini, Farcomeni (84' Sulejmani). A disp.: Bosi, Turrini, Petta, Gelli, Balde, Karsenty. All.: Sergio Pirozzi

MONZA: Vailati; Domanico, Longhi (84' Gaye), Nenè, Lupinetti, Beretta, Crasta, Ballabio, Capolupo (76' Scaramelli), Azarovs (76' Bagnaschi), De Bonis (76' Postiglione). A disp.: Ciardi, Pedrazzini, Giubrone, Viti, Fumagalli, Miani. All.: Cristian Zenoni

Arbitro: Mauro Gangi (sez. Enna)

Assistenti: Carmine De Vito - Domenico Russo

Ammoniti: Bordoni (L) Nenè, Domanico, Ballabio, Azarovs (M)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Finisce qui il secondo tempo.

90' - 5 minuti di recupero.

84' - Per il Monza fuori Longhi dentro Gaye.

84' - Doppio cambio per la Lazio: fuori Di Tommaso, dentro Marinaj. Dentro anche Suljmani al posto di Farcomeni.

76' - Triplo cambio del Monza: Bagnaschi, Scaramelli e Postiglione. Fuori Azarovs, Capolupo e De Bonis.

74' - Giallo per Azarovs.

72' - Lazio costretta a rincorrere. Gara ancora in bilico al Fersini.

64' - Doppio cambio per la Lazio: dentro Ferrari e Munoz, escono Bordoni e Bordon.

61' - GOL MONZA. Longhi ribalta il risultato.

56' - Angolo per la Lazio: palla che passa sul secondo palo, Di Tommaso dal limite dell'area spara alto.

51' - Brutto colpo alla schiena subito da Farcomeni: Azarovs colpisce con una ginocchiata molto brutta. Staff medico in campo, il laziale riesce a rialzarsi.

47' - Ammonito Bordoni per una trattenuta su un avversario.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+3' - Fischia Gangi. Termina qui il primo tempo.

45' - 3 minuti di recupero concessi.

44' - Ammonito Ballabio per una trattenuta.

42' - GOL MONZA. Ancora dalla bandierina il Monza: suggerimento sul secondo palo, palla nel mucchio, Domanico riesce a spingerla in porta per il suo decimo gol in campionato.

37' - Angolo per il Monza: Lupinetti raccoglie di testa ma colpisce male, pallone che termina sul fondo. Sarà rimessa per Vailati.

34' - Giallo per Domanico per eccessive proteste.

33' - Giallo per Nenè per una gomitata sul volto ai danni di Bordoni.

30' - GOOOOOOLLLLLL LAZIOOOOOOOOOOO! Grandissima prodezza di Di Tommaso che trova il suo terzo gol in stagione. Riceve al limite dell'area, mira la porta e calcia col sinistro a giro mettendo il pallone alle spalle di Vailati.

28' - Conclusione pericolosissima per Palladio che a pochi passi da Renzetti prova il tiro col sinistro. Bravissimo il portiere della Lazio a chiudere prontamente le gambe e schermare il tiro avversario.

23' - Cambio necessario: dentro Serra al posto di Cuzzarella.

22' - Cuzzarella a terra: staff medico di uovo in campo per sincerarsi delle condizioni del laziale.

20' - Altra occasione dalla bandierina per i padroni di casa: dalla bandierina Bordon, pallone che finisce nel mucchio ma viene respinto dai brianzoli.

17' - Partita ancora senza grandi emozioni. Nazzaro a terra per uno scontro con De Bonis. Staff medico biancoceleste in campo.

12' - Angolo per il Monza: pallone in mezzo, Domanico salta più di tutti e prova la spizzata in porta. La palla non esce di molto.

8' - Punizione stavolta a favore della Lazio: va Farcomeni alla battuta da posizione molto lontana e leggermente defilata. Il laziale calcia malissimo e la manda direttamente sul fondo.

5' - Altro fallo a favore dei brianzoli, gara fin qui molto spezzettata. Punizione interessante seppur da posizione lontana, brava la dofesa della Lazio a mettere in angolo il pallone.

4' - Trattenuta tra Di Tommaso e Capolupo, l'arbitro concede calcio di punizione per il Monza.

3' - Primo angolo per i biancocelesti: pallone sul primo palo, Vailati va sicuro sul pallone.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno, buona domenica da Lavinia Saccardo e benvenuti a Lazio - Monza, gara valida per la 29a giornata del campionato Primavera 1. Altro importante banco di prova per i biancocelesti reduci, nelle ultime cinque gare, di 2 pareggi (l'ultimo sul finale contro il Sassuolo) e 3 vittorie. 44 punti in classifica per la squadra di Pirozzi, 37 invece per il Monza dodicesimo, che arriva invece da tre sconfitte consecutive.