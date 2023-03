PRIMAVERA - Lazio, sei sempre più bella! Pisa battuto 2-0 al Fersini

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Ennesima prestazione esemplare di una Lazio che ormai sembra davvero imbattibile. Nulla da fare per il Pisa che crolla sotto i colpi dei biancocelesti, prima con il gol di Gonzalez al 42' e poi quello di Sana Fernandes al 65'. Ora la squadra di Sanderra è a 51 punti, mettendo le radici sulla vetta della classifica e approfittando anche del passo falso dell'Ascoli che rimane a -6. Nella prossima giornata i capitolini voleranno in casa del Crotone.

Campionato Primavera2 | 23ª giornata, girone B

Sabato 18 marzo 2023, ore 14:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini (90' Cesari), Dutu, Ruggeri, Milani; Bertini, Coulibaly, Di Tommaso; Gonzalez (90' Rossi), Balde (71' Napolitano), Sanà Fernandes (86' Petta). A disp.: Maliszewski, Martinelli, Kunert, Colistra, Campagna, Bigonzoni. All.: Stefano Sanderra

PISA (4-3-1-2): Vukovic; Bandolo Obam (83' Nannetti), Tomljenovic, Sebastiano, Ceccanti (83' Faye); Trdan, Signorino (72' Milli), Andreano (61' Cecilia); Sodero, Matteoli (83' Ferrari), Panicucci. A disp.: Colucci, Baglini, Coppola, Biagini, Lormanis, Lovo, Milli, Raychev. All.: Marco Masi

Arbitro: Gabriele Scatena (sez. Avezzano)

Assistenti: Marco Colaianni - Emanuele Fumarulo

Ammoniti: Bedini, Sana Fernandes (L) Panicucci, Sodero, Signorino (P)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+4' - Triplice fischio! La Lazio si prende di prepotenza un'altra vittoria.

90' - 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro.

90' - Ultimo slot per Sanderra: fuori Bedini, dentro Cesari. Gonzalez lascia invece il posto a Rossi.

87' - Nuova sostituzione nella Lazio: esce Sana Fernandes ed entra Petta.

83' - Cambia ancora Masi: fuori Bandolo, dentro Nannetti. Fuori Ceccanti dentro Faye, entra anche Ferrari e fuori Matteoli.

79' - A terra Diego Gonzalez. Il laziale si tocca la coscia dopo un contrasto con un avversario.

74' - Nuovo cambio per il Pisa: esce Signorino, al suo posto subentra Milli.

72' - Cambia anche Sanderra: Balde lascia il posto a Napolitano.

65' - GOOOOOOOLLLLLLLL! Di Tommaso crossa dalla destra dopo una finta su un avversario, Sana Fernandes a un passo dalla porta si trova un pallone facilissimo da mettere in porta.

61' - Primi cambi per il Pisa: dentro Cecilia, fuori Andreano.

55' - Pisa che cerca la giocata sulle corsie esterne, brava la Lazio a barricare ogni possibile assalto avversario.

51' - Giallo per Sana Fernandes che atterra Bandolo.

46' - Nessun cambio per i due allenatori. Squadre che scendono in campo con gli stessi 22 visti nel primo tempo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Duplice fischio. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi.

42' - GOOOOOOL LAZIIOOOOOO! Cross di Balde teso a cercare Gonzalez che stacca di testa e la insacca in porta. Seconda sfida da titolare per lui, seconda rete messa a segno.

38' - Altro giallo stavolta diretto a Signorino.

33' - Sanzionato con un giallo anche Bedini che sgambetta un avversario.

30' - Atterra Ruggeri che ha rimediato un pestone. Il laziale sembra riprendersi in fretta.

28' - Tenta ancora dalla distanza Sana Fernandes, anche stavolta la conclusione termina all'esterno del palo.

25' - Giallo per Sodero. Rimane a terra Diego Gonzalez atterrato dall'avversario da un pestone sul piede d'appoggio.

22' - Nuovo corner per la Lazio: pallone mal gestito dai biancocelesti che mandano il pallone sul fondo.

19' - Ammonizione per Panicucci che ha fermato Sana Fernandes strattonandolo. Il laziale era scattato in ripartenza.

16' - Cerca la conclusione Sana Fernandes: forte il rasoterra dell'attaccante, pallone che esce di poco fuori la porta.

11' - Corner per la Lazio: Bertini crossa in area alla ricerca di Dutu, ormai specialista dei gol di testa. Attenta la difesa toscana a respingere.

9' - Bertini allarga per Milani che crossa in area vedendo l'inserimento di Diego Gonzalez in scivolata a tu per tu con Vukovic. il portiere è bravissimo a rsepingere con i piedi il pallone e ad annientare l'occasione dei biancocelesti.

4' - Buon inizio dei biancocelesti che fanno possesso e mostrano una certa aggressività.

1' - Si parte!

INIZIO PRiMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Pisa, gara valida per l'8a giornata del campionato di Primavera 2. I biancocelesti continuano a dominare il campionato dall'alto della classifica. Anche oggi saranno alla ricerca dei tre punti per tenere a distanza un Ascoli sempre in agguato a -4. A dare forza alla squadra di Sanderra oggi ci sarà anche la Curva Nord, che ha deciso di appendere uno striscione al campo Mirko Fersini per far sentire la propria vicinanza ad una formazione capace di disputare un ottimo campionato fin qui. Oggi il mister dovrà fare a meno dello squalificato Crespi, pesante assenza in attacco.