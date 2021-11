PRIMAVERA - Lazio, solo un pari a Frosinone: alla magia di Bertini risponde quella di Jirillo

A Ferentino va in scena un match divertente, non ricchissimo di occasioni ma in cui spicca tutta la tecnica delle due squadre migliori del girone B. A sbloccare il match ci pensa il solito capitan Bertini al 34’ che compie l’ennesima magia su punizione portando avanti la Lazio. All’ 8’ minuti della ripresa pareggia i conti Jirillo con un tiro che finisce sotto l’incrocio dei pali. Nulla da fare per Moretti, bravissimo a fermare tante offensive ciociare. Con un punto a testa ottenuto le due compagini restano ai primi due posti della classifica, la Lazio a 20 punti, il Frosinone a 16. Nel prossimo turno i ragazzi di Calori ospiteranno il Benevento sul prato del Fersini.

Campionato Primavera 2 2021-2022 - 9ª giornata

Sabato 20 novembre 2021, ore 14:30

Stadio "Città dello Sport", Ferentino (FR)

FROSINONE: Vilardi, Rosati (60' Potenziani), Benacquista, Bruno (81' Tonye), Maestrelli, Giordani, Cangianiello, Milazzo, Selvini (81' Stampete), Favale, Jirillo. A disp.: Palmisani, Po, Caravillani, Bracaglia, Moise, Battisti, Di Palma, Pittaccio, Piacentini, Barzanti. All.: Giorgio Gorgone

LAZIO (4-3-1-2): Moretti, Floriani, Adeagbo, Ruggeri, De Santis, Ferro (86' Adjaoudi), Bertini, Ferrante (90+1' Migliorati), Shehu (67' Troise), Tare (67' Mancino), Crespi (86' Riosa). A disp.: Di Fusco, Furlanetto, Santovito, Pollini, Marinacci, Muhammed, Castigliani. All.: Alessandro Calori

Arbitro: Adolfo Baratta (sez. Rossano)

Assistenti: Emanuele Bocca-Andrea Nasti

Ammoniti: Giordani, Maestrelli (F), Bertini (L)

Espulsi: ///

90+6' - Partita infinita a Ferentino.

90+5' - Occasione per Floriani che si divora il gol.

90+3' - Le due squadre usano le ultime forze rimaste per tentare l'assalto finale.

90+1' - Fuori Ferrante, dentro Migliorati.

86' - Cambio per la Lazio: dentro Adjaoudi, fuori Ferro. Dentro Riosa, fuori Crespi.

85' - Altra parata di Moretti che respinge il tentativo di raddoppio avversario.

80' - Nuovo cambio per il Frosinone: fuori Bruno, dentro Tonye. Fuori Selvini, dentro Stampete.

77' - Punizione biancoceleste: alla battuta Bertini, stavolta Vilardi non si lascia sorprendere.

75' - Doppio salvataggio di Moretti che salva la Lazio.

72' - Ritmi più bassi. Squadre stanche.

67' - Doppio cambio per Calori: dentro Troise e Mancino, fuori Shehu e Tare.

65' - Miracolo di Moretti che respinge il tiro pericolosissimo di Potenziani.

60' - Brutto scontro tra Maestrelli e Rosati. Per i ciociari dentro Potenziani, fuori Rosati.

57' - Lazio in affanno.

53' - Gol Frosinone. Tiro a giro perfetto di Jirillo, Moretti non può far nulla. Pallone sotto l'incrocio dei pali.

51' - Occasionssima per Jirillo a tu per tu con Moretti. L'attaccante si divora un gol praticamente fatto.

47' - Lazio fortunata: annullato un gol ai ciociari per posizione di fuorigioco.

46' - Ci prova di potenza Crespi, pallone fuori di poco.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - 1 munuto di recupero.

43' - Occasione ghiottissima per la Lazio: ripartenza di Bertini che si invola verso l'area, scarico per Crespi, il tiro è potente ma la sfortuna ci mette lo zampino e la sfera sbatte sulla traversa.

38' - Il Frosinone chiede un calcio di rigore per presunto fallo di mano. Baratta non sente lamentele.

34' - GOOOOOOOOOL LAZIO!!!! Calcio di punizione da ottima posizione conquistato da Crespi: sul pallone va Bertini che segna il suo settimo gol in campionato, il terzo su calcio di punizione. Perfetto il tiro del capitano.

30' - Ottimo momento per i ciociari che spingono. Moretti fa miracoli e salva la Lazio.

26' - Occasionissima per il Frosinone: Cangianiello fa tutto da solo, si libera di un avversario, tenta il tiro a giro ma il pallone finisce di poco sopra la porta.

24' - Fiammata di De Santis che si porta avanti il pallone, scarico sulla sinistra per Ferrante che invece sbaglia di nuovo. Poco preciso il giocatore fin qui.

20' - Match che rimane bloccato sullo 0-0. I giocatori sentono evidentemente il peso della partita.

15' - Corner per la Lazio: cross di Shehu, Ruggeri impatta di testa ma il pallone finisce sul fondo.

11' - Buon momento per il Frosinone: Rosati in area vede Jirillo sulla destra, scarica per il compagno che crossa teso in area. Brava la Lazio a chiudere tutti i varchi e a spazzare lontano dalla porta di Moretti.

9' - Ripartenza per la Lazio: Floriani riceve da Ferrante, il pasaggio a Shehu è impreciso. Tanti fin qui gli errori per i ragazzi di Calori.

4' - Buon approccio dei biancocelesti soprattutto con qualche spunto di Crespi. Vilardi attento sulle conclusioni dell'attaccante.

1' - Si inizia! palla gestita dalla Lazio

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Lazio, match valido per la 9ª giornata di campionato Primavera 2. Un big match, quello tra i ciociari secondi della classe a quota 15 punti e i capitolini in vetta a 19, che si prospetta pieno di emozioni. Una stagione fin qui perfetta o quasi per le due squadre che mirano l'obiettivo della promozione in Primavera 1.