Progetto Flaminio, svolta vicina. Il Comune: "Pronti ad accompagnare la Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ancora nessun passo ufficiale per il Flaminio, ma il conto alla rovescia è sempre più vicino allo scadere. Come riferisce Corriere dello Sport, la prossima settimana - secondo le ultime indiscrezioni ufficiose - dovrebbe essere quella decisiva per la presentazione del progetto preliminare del nuovo stadio della Lazio all'amministrazione comunale. Lotito, negli ultimi giorni, ha continuato a ottenere pareri positivi e consultazioni che hanno dato esito favorevole in merito all'attuabilità della sua proposta. Presupposti che dovrebbero spingere a sbloccare lo stallo e passare così ai passi formali.

Il Comune è in attesa di notizie e intanto ha confermato la sua linea di voler investire nello sport. L'assessore Onorato ha confermato: "Siamo pronti ad accompagnare Lotito. Aspettiamo la proposta". Chiaramente, pur non esistendo un tempo limite, ci sono altre proposte sul tavolo che, nel caso in cui il progetto biancoceleste tardasse ad arrivare, verrebbero valutate nell'interesse del bene comune. "La logica vorrebbe che Lazio e Roma abbiano il proprio stadio", ha concluso Onorato.

