RIVIVI DIRETTA - Galatasaray - Lazio 2-2, non basta Zaccagni: Torreira pareggia i conti

Pre-season 2025/26

Domenica 2 agosto 2025, ore 20:00

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park, Istanbul (TR)

GALATASARAY - LAZIO 2-2: 10' -74' Torreira (G), 33' Sanchez (G) (AU), 46' Zaccagni (L)

GALATASARAY (3-5-2): Günay Güvenç; Bardakci (63' Köhn), Kaan Ayhan (63' Yilmaz), Sánchez (84' Nelsson); Jacobs (75' Ünyay), Lemina (63' Kutucu), Torreira, Sara (84' Baltaci), Elmali (46' Akgün); Sané (63' Jelert), Sallai (84' Karatas). A disp. J.Yilmaz, Büyük, Aydin. All. Okan Buruk.

LAZIO (4-3-3): Mandas (59' Provedel); Hysaj (46' Gila), Marusic (59' Lazzari), Romagnoli (66' Provstgaard), Tavares (46' Pellegrini); Guendouzi (66' Belahyane), Rovella (46' Cataldi), Dele-Bashiru (46' Vecino); Cancellieri (75' Noslin), Castellanos (46' Dia), Zaccagni (59' Pedro). A disp. Furlanetto, Renzetti, Nielsen, Basic, Ruggeri, Pinelli. All. Sarri.

Arbitro: Mehmet Turkmen; Assistenti: Samet Ozkul - Senol Bektas; IV ufficiale: Cagdas Altay

Ammoniti: 88' Vecino (L)

SECONDO TEMPO

90'+2' Triplice fischio: termina il secondo tempo.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: 2' di recupero.

90' Pedro punta l'avversario, poi la sposta e dalla distanza cerca il gol. La palla però finisce al lato della porta.

88' Vecino è il primo ammonito del match.

84' Triplo cambio per i turchi: escono Sanchez, Sallai e Sara, entrano Nelsson, Karatas e Baltaci.

82' Subisce fallo Dia da Ünyay in area di rigore, protesta la Lazio per il penalty non concesso dall'arbitro.

80' Lazio di nuovo in difficoltà sulla pressione del Galatasaray, riesce a venirne fuori con Lazzari.

75' Sostituzione Galatasaray: entra Ünyay al posto di Sánchez.

75' Cambia ancora Sarri: finisce la partita di Cancellieri, al suo posto Noslin.

74' Gol Galatsaray! Doppietta di Torreira, conclusione dal limite dell'area che inchioda Provedel.

70' Conclusione di Akgün che col mancino prova a piazzare la palla in rete, ma c'è la parata di Provedel.

67' Che chance per la Lazio! Grande guizzo di Pedro che, imbeccato direttamente da Provedel, riesce a saltare il portiere avversario, prova il tiro ma la palla finisce sul fondo al lato della porta.

66' Sostituzione Lazio: fuori Romagnoli e Guendouzi, entrano Provstgaard e Belahyane.

63' Triplo cambio per il Galatsaray: escono Lemina, Bardakci, Sane e Jacobs, entrano Kutucu, Köhn, Jelert, Yilmaz.

59' Altri cambi per Sarri: escono Mandas, Marusic e Zaccagni, entrano Provedel, Lazzari e Pedro.

58' Jacobs per Sallai, c'è l'intervento di Mandas che slava la porta.

54' Sallai carica il destro, Gila fa muro.

50' Buona giocata della Lazio! Bel cross di Pellegrini per Cancellieri che sciupa un'occasione.

46' Sostituzione Galatasaray: fuori Elmali, dentro Akgün.

46' Sostituzione Lazio: escono Rovella, Dele-Bashiru, Castellanos, Hysaj e Tavares: entrano Cataldi, Vecino, Dia, Gila e Pellegrini.

46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.

45'+1' GOOOOOOOOOOOOOL! Contropiede per la Lazio che si conclude col tiro di Zaccagni, servito da Cancellieri Beffato Günay Güvenç, il capitano porta in vantaggio i biancocelesti.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: 1' di recupero.

44' Occasione per la Lazio! Ripartenza dei biancocelesti con Dele-Bashiru che prova la conclusione, sulla respinta di Günay Güvenç si coordina Cancellieri che però non centra la porta.

44' Alza la voce Sarri che richiama all'attenzione i biancocelesti.

40' Bardakci dalla lunga distanza, si tuffa Mandas che la mette in angolo.

39' Che rischio per la Lazio! Sallai, da calcio piazzato, mira dritto in porta. C'è la parata di Mandas che però non trattiene la palla, alle sue spalle è pronto Lemina ma, per fortuna, non centra la porta.

33' GOOOOOOOOOOOOL! Cancellieri sfrutta un cross di Rovella dalla bandierina e la infila alle spalle Günay Güvenç. La rete però viene assegnata a Sanchez, la sua deviazione è risultata decisiva per il gol.

32' Buona palla in verticale per Castellanos che poi sceglie di servire Cancellieri in area, ma non ha più spazio per il tiro e viene chiuso dal difensore avversario.

29' Cancellieri subisce fallo da Elmali, la Lazio può ripartire da un calcio di punizione.

26' Rovella alla battuta, pesca Romagnoli in area che fa la sponda ma la difesa del Galatasaray riesce a liberare. C'è deviazione, angolo per i biancocelesti.

23' Durissimo intervento di Sánchez su Castellanos, la Lazio guadagna un calcio di punizione. Ma prima c'è il cooling break.

17' Biancocelesti in difficoltà, i turchi hanno alzato il ritmo. Azione prolungata del Galatasaray in zona offensiva, Romagnoli riesce in qualche modo a liberare.

14' Conclusione di Sallai, Mandas se la cava uscendo dai pali.

10' Galatasaray in vantaggio! La sblocca Torreria che, sfrutta un calcio di punizione, e di testa la infila all'angolino sul secondo palo.

8' Si alza la pressione biancoceleste, Cancellieri vince un duello con Lemina e conquista un calcio di punizione.

4' Aggressivo il Galatasaray, questa volta a commettere fallo è Sallai su Romagnoli.

3' Si rialza Tavares, può riprendere il gioco.

1' Intervento duro di Torreira su Tavares, il terzino biancoceleste resta a terra dolorante. Entra in campo lo staff medico.

1' La Lazio manovra il primo pallone del match!

1' Fischia l'arbitro: inizia l'amichevole!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Galatasaray - Lazio, quarta amichevole di questa pre season. Ultimo test in Turchia per i biancocelesti che rientreranno nella Capitale subito dopo l'incontro. Appuntamento alle 20:00 col fischio d'inizio.

