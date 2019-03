RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Lazio Primavera 7-1: tripletta di Parolo

Lazio - Lazio Primavera 7-1

Marcatori: 16', 28', 53' Parolo (L), 43' Leiva (L), 55' Scaffidi (LP), 57' Correa (L), 59' Romulo (L), 67' Capanni (L)

70' - Finisce qui l'amichevole. Parolo prende il pallone, dopo la tripletta gli spetta di diritto.

67' - 7-1 LAZIO! Capanni! Un tre contro uno mette di nuovo in ginocchio la difesa della Primavera: Leiva, Capanni e Correa sono soli davanti alla porta di Guerrieri. Leiva serve l'assist a Capanni, che calcia col destro e la butta dentro.

63' - Ha i polmoni d'acciaio Parolo, che continua a correre e a lasciarsi alle spalle la difesa avversaria. Tenta persino la conclusione dalla distanza: la palla va fuori di poco.

59' - Due minuti e la Lazio trova il sesto gol del match! Questa volta è Romulo dalla distanza a buttarla in rete.

57'- GOOOL! Correa! L'argentino riparte in velocità, supera la difesa avversaria e sorprende Guerrieri, che non riesce ad arrivare sul pallone.

55' - Arriva il primo gol della Primavera con Scaffidi. La palla, prima di entrare in porta, colpisce forte al viso Luiz Felipe.

53' - Gooool! Tripletta di Parolo! Con uno scatto il centrocampista ha superato i difensori di Bonacina. Nulla ha potuto Guerrieri tra i pali.

47' - E' molto attento Guerrieri, che ha sostituito Proto tra i pali della Primavera. Bruno Jordao tenta di metterlo in difficoltà, ma il portiere arriva sul pallone senza problemi.

45' - Ci prova Cesaroni, subentrato al posto di Zitelli. Primavera vicina al gol del 3 a 1.

43' - GOL! Sta più che bene Lucas Leiva, che firma di testa il terzo gol della partita. Nulla può Guerrieri in difesa.

40' - Altro scontro di gioco: a terra Lucas Leiva. Nulla di grave per il brasiliano, che si rialza dopo pochi secondi.

37' - Per la Lazio: Alia prende il posto di Guerrieri. Caicedo, Cataldi e Berisha lasciano il posto a Capanni, Leiva e Lulic.

36' - Riprende l'amichevole tra Lazio e Lazio Primavera. Cambiano le formazioni delle due squadre.

Correa, intanto, ne approfitta per firmare qualche autografo a dei piccoli tifosi presenti sugli spalti. L'argentino sembra pronto a entrare in campo.

35' - Ci prova Zitelli dalla distanza, ma non trova la porta. L'arbitro Buzzi fischia la fine del primo tempo.

33' - Inzaghi sceglie di sostituire Radu dopo lo scontro con Baxevanos. Una misura di precauzione, il mister non vuole rischi. Al suo posto entra Bruno Jordao.

32' - Praticamente inarrestabile Parolo, che adesso confeziona un assist perfetto per Caicedo. L'attaccante, però, non riesce a concludere.

30' - Piccolo scontro di gioco tra Radu e Baxevanos: lo staff medico biancoceleste entra in campo. Nulla di grave per entrambi.

28' - GOOOL! 2-0 per i ragazzi di Inzaghi! Arriva la doppietta di Marco Parolo, che sorprende ancora una volta Proto. Parolo lancia un segnale importante: il centrocampista è sempre pronto e attento.

26' - Ancora pericolosa la prima squadra: c'è di nuovo Caicedo a mettere alla prova Proto. Il portiere la respinge col piede.

24' - Occhi puntati su Berisha, che rientra da un lungo infortunio. Col passare dei minuti il centrocampista sta recuperando fiducia e adesso viene coinvolto maggiormente nelle manovre della squadra.

21' - Occasione per la Lazio di Inzaghi: Durmisi riesce a sfuggire ai difensori di Bonacina e serve Caicedo. L'attacante, però, la manda alta sulla traversa.

19' - Buona la prestazione di Cataldi, che al centrocampo sta dimostrando maturità e consapevolezza.

18' - Radu è davvero in forma, il difensore domina la fascia sinistra. Azzarda persino un assist in direzione di Caicedo, che però viene anticipato da un attento Silva.

17' - Non è soddisfatto Bonacina, che avrebbe voluto più attenzione nelle retrovie.

16' - GOL! La Lazio sfrutta un errore dei ragazzi di Bonacina in difesa, Parolo la butta dentro siglando il primo gol della partita.

10' - Sono tante le indicazioni che mister Inzaghi sta urlando ai suoi dalla panchina.

6' - Tanta intraprendenza per i ragazzi di Bonacina, che le tentano tutte per mettere in difficoltà la prima squadra.

4' - Inzaghi sta chiedendo a gran voce a Luiz Felipe di avanzare, lo vuole vedere in veste di terzino.

3' - I ragazzi della Primavera indossano il fratino arancione, quelli di Inzaghi, invece, hanno la semplice tenuta di allenamento.

2' - La formazione di Bonacina: Proto; Zitelli, Silva, Baxevanos, De Angelis; Kaziewicz, Bianchi, Mohamed, Falbo; Czyz, Capanni.

1' - Partiti! Ecco la formazione scelta da Inzaghi: Guerrieri; Luiz Felipe, Wallace, Radu; Romulo, Durmisi, Cataldi, Parolo, Berisha; Correa, Caicedo. Classico 3-5-2 per la prima squadra.

FORMELLO - A più di una settimana di distanza dal prossimo match di campionato contro l'Inter, la Lazio approfitta di questi giorni di sosta per intensificare la preparazione in vista della sfida. Oggi a Formello, dopo la consueta sessione mattutina d'allenamento, i giocatori non impegnati con le rispettive nazionali disputeranno un'amichevole con i ragazzi della Lazio Primavera. Potrete seguire la diretta scritta della partita su Lalaziosiamonoi.it.