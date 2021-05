Roma - Lazio, la carica del direttore Zappulla: “Battiamoli” - VIDEO

Roma contro Lazio, giallorossi contro biancocelesti contro giallorossi, rivalità, storia, passione ed emozioni. Questo e tanto altro rappresenta il derby della Capitale che andrà in scena questa sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Non c'è più tempo di pensare o ragionare sulla gara, è tempo di far parlare il campo e i suoi protagonisti. Prima però c'è il messaggio del direttore de Lalaziosiamonoi.it Alessandro Zappulla che carica i tifosi in vista della stracittadina: "Derby, qualcuno diceva campionato nel campionato. Cinque lettere come ansia, come verve e tutto ciò che viene dal cuore. Derby è tutto ciò che ci trascina dai giorni precedenti fino al fischio d’inizio per vivere quel confronto epocale che si rinnova di giornata in giornata, di mese in mese, di anno in anno. Derby è tutto ciò che noi in città viviamo quotidianamente. È un confronto che ci vede sempre superiori per modo di interpretare la vita, per il modo di concepire il calcio e per il modo di vivere e alimentare queste passioni. Il derby è una rappresentazione di questa città in due maniere completamente diverse di interpretarla. È biancocelesti contro giallorossi, rappresentanti di una società che ha messo radici in questa città dal 1900 contro una squadra che rappresenta una fusione di non so quante altre squadre. Il derby è tutto questo ma anche di più. Il derby è ciò che ci permette di mettere via tutte queste cose che ho detto fino ad adesso e che poi ci fa dimenticare di tutto e di tutti. Della madre, del padre, della moglie, delle figlie, dei figli perché il derby è un’emozione pura di vivere fino all’ultimo minuto. Io sono uno di quelli che viene etichettato come provinciale, mi dimentico della Champions, degli obiettivi raggiunti o meno, di quello che poteva essere e non è stato, di quello che sarà. Per me il derby è battere la Roma, sfidare l’altra parte della città e dimostrare ancora una volta di essere superiori. Non perché serva dimostrarlo con una partita, lo so già di mio, ma li voglio vedere soffrire sportivamente parlando e soccombere di fronte ai colori biancocelesti. Il miglior modo per mandarvi un messaggio derby e rievocare un momento vissuto insieme. Buon derby a tutti, Forza Lazio. Non ci importa niente di niente, ma solo di batterli”.

