UEFA, Ceferin: "Ligue 1 chiusa troppo presto, 80% dei campionati riprenderanno"

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato ai microfoni di beIN Sports: "Abbiamo un piano concreto per finire la stagione europea. Penso che la maggioranza delle leghe finirà la stagione. Chi non lo farà, scelta loro, ma dovranno giocare le qualificazioni se vogliono partecipare alle competizioni UEFA".

FINE DELLA STAGIONE - "Dobbiamo aspettare che il comitato esecutivo della UEFA confermi le date, ma posso dire che la stagione europea sarà completata, se tutto rimane così com'è, ad agosto. Sono sicuro che potremo finire la stagione europea. I campionati nazionali sono una cosa separata e decideranno separatamente come vogliono procedere, ma come ho già detto penso che almeno l'80% finirà la stagione".

STOP AI CAMPIONATI - "Per noi la cosa importante è sapere chi è il campione, chi secondo, chi terzo e chi quarto. Personalmente è che se cancelli la stagione troppo presto non è una cosa ideale perché le cose possono migliorare e tutti possono giocare ad eccezione di pochi campionati. Ma ancora, se la decisione è del Governo, cosa possono fare i club? O le leghe? Nulla. Ma per me queste decisioni sono state premature. Ma non è una cosa che riguarda la UEFA, è una loro decisione. Ci sono due club francesi (Paris Saint-Germain e Lione, ndr) che giocheranno in Champions League e non lo faranno fino ad agosto. Non so se sia giusto stare fermi così a lungo per poi tornare a giocare partite così importanti. Ma non è una mia decisione".

FAIR PLAY FINANZIARIO - "La situazione è straordinaria, non fingiamo che non lo sia. Adatteremo il sistema Fair Play Finanziario, ma una decisione finale sotto questo aspetto non è stata ancora presa. Ma sì, lo adatteremo. Penso che sia importante farlo, perché la situazione dei club non è facile e siamo tutti sulla stessa barca".

Turchia nel caos: 8 positivi nel Besiktas, 11 in una squadra di B

Ripresa calcio, Serie A al lavoro sul protocollo. Il 18 o il 19 l'incontro con Conte

TORNA ALLA HOMEPAGE