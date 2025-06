UFFICIALE - Lazio, Sarri è il 'nuovo' allenatore: il comunicato del club

Maurizio Sarri è il "nuovo" allenatore della Lazio, prenderà il posto di Marco Baroni. La trattativa, come vi abbiamo raccontato, si è conclusa nella giornata di ieri, in mattinata Fabiani ha anticipato l'ufficialità che il club ha dato proprio in questi minuti attraverso un comunicato. Di seguito la nota:

"La S.S. Lazio è lieta di annunciare il ritorno di Maurizio Sarri alla guida della Prima Squadra. Dopo l’esperienza iniziata nel 2021, il tecnico toscano torna a vestire i colori biancocelesti, richiamato da un legame mai interrotto con l’ambiente, con la tifoseria e con una squadra che, sotto la sua guida, ha saputo esprimere idee, gioco e appartenenza. La Società affida con fiducia a Sarri il timone tecnico del progetto, con la convinzione che il suo stile, la sua coerenza e la sua cultura del lavoro rappresentino fondamenta solide per costruire un presente ambizioso e un futuro all’altezza della storia della Lazio".

Pubblicato il 2/06