Lazio-Sarri, incontro finito: i dettagli e le parole di Fabiani - FOTO&VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 00.10 - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la cena tra Fabiani e i rappresentanti di Maurizio Sarri è servita per toccare vari aspetti, tra cui anche quello legato all'ingaggio del tecnico. Non c'è ancora un'intesa totale, l'offerta biancoceleste non soddisfa a pieno l'entourage di Sarri e servirà riaggiornarsi per trovare l'accordo. La distanza non è molta, è colmabile, si lavora anche sui bonus legati alla qualificazione per le coppe europee per arrivare a un punto d'incontro. C'è l'intenzione di arrivare a un accordo, la Lazio è convinta che con Sarri possano fare bene e valorizzarsi anche quei giocatori che invece quest'anno hanno deluso le aspettative.

AGGIORNAMENTO 23.46 - Verso il termine dell’incontro il direttore sportivo Fabiani è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti facendo filtrare ottimismo: “Stiamo lavorando. C’è ottimismo? Abbastanza. Domani ci incontriamo con Baroni”.

AGGIORNAMENTO ORE 22.15 - All'incontro tra Fabiani e l'entourage di Maurizio Sarri è presente anche Gianluca Grassadonia, allenatore della Lazio Women. A momenti è atteso anche l'arrivo del presidente Lotito.

AGGIORNAMENTO 22.00 - Sono arrivati all'incontro anche gli agenti di Maurizio Sarri, ci sono Pellegrini e Busardò. L'incontro per decidere il futuro della panchina laziale è iniziato. Si tratta, si cerca la quadra dal punto di vista economico e anche sull'aspetto progettuale.

AGGIORNAMENTO 21.15 - Al ristorante è arrivato in questi minuti il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani.

La Lazio prova a stringere per Maurizio Sarri. Sono le ore calde per scoprire il futuro della panchina biancoceleste. Nella giornata di domani, come raccolto dalla nostra redazione, andrà in scena l'incontro con Marco Baroni per arrivare alla già accordata rescissione consensuale, per quel momento la speranza è di avere già in mano il nuovo tecnico. Sarri è e resta il nome più caldo, quasi bollente verrebbe da dire. Questa sera la dirigenza si è incontrata con il suo entourage per discutere su un suo ritorno alla Lazio dopo un anno e mezzo dalle dimissioni che avevano separato le strade.

L'Atalanta - che però nella giornata di oggi ha contattato anche Stefano Pioli - e la Fiorentina sono le principali insidie, ma la Lazio sa di aver fatto breccia da tempo nel cuore e - spera - anche nella testa di Sarri. Lo scopo dell'incontro di questa sera con gli agenti del tecnico toscano è quello di trasformare questa passione in una firma sul suo contratto già nelle prossime ore. Di seguito le immagini dell'incontro.

Pubblicato il 29/05