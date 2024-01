Calciomercato Lazio | dalla Turchia: "Il Galatasary su Kamada: i possibili sviluppi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Daichi Kamada è una delle incognite che accompagnerà la Lazio nel mercato di gennaio e, forse, anche tutto il resto della stagione. Il centrocampista giapponese ha un contratto in scadenza nel 2024, nell'accordo stipulato con la società quest'estate ha conservato una clausola a suo favore per far scattare un rinnovo automatico di tre anni, ma oggi le sensazioni propendono più verso la direzione opposta. Un contesto che fa gola a molte possibili contendenti tra le quali, secondo quanto riporta dalla Turchia il portale sabah.com, anche il Galatasaray.

I giallorossi erano tra i club che già ad agosto aveva trattato con l'entourage il giocatore nipponico, prima che l'offerta della Lazio avesse la meglio. Oggi lo scenario potrebbe riproporsi. In casa dei 'leoni turchi', infatti, sono alla ricerca di un possibile sostituto di Dries Mertens. L'ex Napoli a fine stagione lascerà la squadra e inevitabilmente servirà qualcuno in grado di sostituirlo, magari già dal mercato di gennaio. In questo senso, però, la società biancoceleste ha fatto sapere di non voler cedere nessuno durante questa sessione, per ulteriori sviluppi, dunque, si dovrà attendere luglio, a meno di sorprese.