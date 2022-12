Calciomercato Lazio, il Napoli per Ilic ha un importante alleato

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio aspetta offerte cash per Luis Alberto che gli consentirebbero di risolvere il blocco sul mercato dovuto all'IdL e fiondarsi sul sostituto, già da tempo individuato da Sarri in Ivan Ilic. Il centrocampista serbo, però, piace anche al Napoli che vorrebbe rinforzare la linea mediana, da cui si sviluppa il gioco di Spalletti. Anche i partenopei, prima di poter acquistare in quel ruolo, hanno bisogno della cessione di Mario Demme ed è in questa circostanza che interviene un importante allenato: la Salernitana. Nicola, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, avrebbe fatto sapere di apprezzare non poco il regista tedesco e De Sanctis, d.s. granata ed ex portiere del Napoli, sarebbe pronto ad accontentarlo.