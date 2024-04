Calciomercato Lazio | Gila, il Real Madrid libera Nacho: pronta l'offerta?

TUTTOmercatoWEB.com

La stagione di Mario Gila non è passata inosservata. Il centrale spagnolo è tra le poche note positive di una Lazio che ha faticato molto in campionato, ma ha trovato nello spagnolo un nuovo punto fermo da cui ripartire, sempre se il suo futuro lo consentirà. Dalla Spagna sono insistenti le voci che parlano di un possibile ritorno del numero 34 al Real Madrid. I Blancos detengono il 50% sulla futura rivendita, questo significa che hanno diritto ad acquistarlo a metà del suo reale valore. La società biancoceleste non è chiaramente costretta a cederlo, ma rischierebbe di fare i conti con la volontà del calciatore che fin dai primi mesi nella Capitale aveva aperto alla speranza di poter indossare di nuovo la 'camiseta blanca', come fatto al Castilla.

L'ADDIO DI NACHO - A soli due anni dalla sua cessione, un cambiamento di scenario potrebbe aprirgli questo portone. Secondo quanto riportano i media spagnoli, infatti, Nacho Fernandez - capitano del club - ha comunicato a fine stagione di voler provare una nuova avventura e di non rinnovare il contratto con il Real Madrid. Un addio doloroso per chi ha iniziato a vestire quella maglia nel lontano 2001 - fin dalle giovanili -, ma che si sposa perfettamente con la linea societaria. Da qualche anno, infatti, i Blancos hanno avviato una politica di ringiovanimento della rosa, all'interno della quale Gila rientrerebbe serenamente.

Nato nel 2000, il centrale sarebbe il sostituto ideale di Nacho Fernandez. Schierabile anche come terzino, viste le sue spiccate doti tecniche e atletiche, per lui sarebbe pronto un ruolo in squadra da comprimario, pronto a subentrare ai vari Rudiger, Alaba e Militao o, all'occorrenza, al posto di Dani Carvajal sulla destra. Per il Real si tratterebbe di un affare a prezzi contenuti che gli consentirebbe da una parte di risparmiare e dell'altra di avere in rosa una riserva di lusso, reduce da una grandissima stagione in maglia biancoceleste. In casa Lazio, intanto, si preparano alla resistenza: Gila è ormai una certezza della rosa e Tudor è pronto a tutto pur di trattenerlo, ma per ora non resta che attendere la prima mossa degli spagnoli.