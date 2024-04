Calciomercato Lazio | Paura per Gila: il Real Madrid vuole riportarlo a casa

TUTTOmercatoWEB.com

Il campionato di Mario Gila è sotto gli occhi di tutti. In meno di un anno e mezzo il difensore spagnolo è cresciuto notevolmente, fino a diventare un punto fermo prima per la rosa di Maurizio Sarri e poi per quella di Igor Tudor. I tifosi biancocelesti sono in estasi per lo sbocciare di un altro talento, ma la loro gioia potrebbe avere vita breve. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il Real Madrid sarebbe pronto a riportare a casa il suo prodotto. Trasferitosi un anno fa dal Castilla, per assicurarselo la Lazio ha dovuto sborsare 6 milioni di euro, riconoscendo ai Blancos non solo una percentuale del 50% sulla futura rivendita, ma anche una corsia preferenziale per un possibile riacquisto. Un'occasione che la società spagnola sarebbe intenzionata a cogliere al volo.

Pronta a separarsi da Nacho Fernandez, ben distante dal rinnovo del contratto, i bianconeri avrebbero scelto il numero 34 laziale per sostituirlo e rinforzare la propria difesa. Le sue prestazioni, infatti, non sono passate inosservate nella Capitale iberica, da dove è stato attenzionato e seguito con cura maniacale. I dirigenti del club reputano completato il suo percorso e sarebbero pronti a riportarlo sotto la guida di Carlo Ancelotti che, dopo il suo addio, ne aveva parlato così: "Mario Gila è un ottimo giocane, ha lavorato molto e bene con noi. Ha potenziale, è attento. Può fare bene". La scelta definitiva starà chiaramente al calciatore - che più volte in passato ha ribadito la volontà di tornare un giorno - e alla Lazio, chiamata a stabilire un prezzo considerando anche lo 'sconto' da riconoscere al Real.

