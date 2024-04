Calciomercato Lazio | Il presidente del Pumas: "Huerta a Roma? Ecco la verità..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Da un anno a questa parte nella lista dei potenziali acquisti della Lazio c'è il nome di Cesar Huerta. Esterno classe 2000 del Pumas che in Messico è considerato uno dei giocatori più forti e promettenti della Nazione. In questi mesi si sono alternate voci di un possibile addio che non si è mai concretizzato per svariate motivazioni. L'arrivo dell'estate, però, riporta in auge le voci e le indiscrezioni di mercato con la Lazio che, secondo i media messicani, resta l'indiziata numero uno per assicurarsi l'attaccante. A tentare di placare la frenesia da calciomercato è stato il presidente del Pumas, Luis Raúl González che ha commentato così la notizie: "Nel caso di César Huerta. Nessuno può ignorare che è un grande giocatore, qualcosa che, come si suol dire, quella voce rimane una voce, non c'è nulla di solido".