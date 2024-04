Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "L'Almeria vuole vendere Maximiano"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Attivata la clausola del riscatto, Luis Maximiano non è più un giocatore della Lazio. Da qualche tempo infatti è definitivamente sotto contratto con l'Almeria, che ha pagato ben 8 milioni di euro per averlo e che sta vivendo una stagione tutt'altro che semplice. Al momento la formazione del tecnico Mel si trova all'ultimo posto a soli 14 punti e la retrocessione sembra ormai scontata. Il portoghese, nonostante tutto, non ha per nulla sfigurato, riuscendo spesso a evitare passivi piuttosto pesanti (i dati segnano 62 gol subiti in 31 partite). Per questo, come riportato dal portale spagnolo Cadena SER, la società starebbe pensando di lasciar partire il portiere la prossima estate, visto soprattutto l'ingaggio elevato e ormai insostenibile. Sull'ex numero 1 biancoceleste avrebbe messo gli occhi il Siviglia, che potrebbe puntare su di lui nel caso in cui non andasse a buon fine l'acquisto di Vasilios Barkas, portiere greco dell'Utrecht. Sarà comunque complicato per l'Almeria vendere immediatamente Maximiano: l'opzione più probabile è quella di un prestito con diritto od obbligo di riscatto. Con ogni probabilità, comunque, il 25enne rimarrà in Spagna.