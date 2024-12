Calciomercato Lazio | Sankoh lascia il Cosenza: spazio per Artistico

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio dovrà operare sul mercato per rinforzare il proprio reparto mediano, aggiungendo centrocampisti alla rosa di Marco Baroni nel momento più importante della stagione. A Formello si sta lavorando in tal senso, ma anche nel tentare di piazzare quei calciatori che per il momento non rientrano nelle idee del tecnico. Akpa Akpro andrà al Monza, Basic cerca squadra così come Hysaj, mentre dalla Campania Gabriele Artistico ha già preparato le valige e sarebbe pronto a cambiare casacca, dopo i problemi di ambientamento che hanno caratterizzato i suoi primi mesi alla Juve Stabia, come anticipato dalla nostra redazione.

Dopo 17 presenze - divise per 367' tra Serie B e Coppa Italia - l'attaccante classe 2002 sarebbe pronto a ripartire ancora dal Sud Italia dove ad attenderlo ci sarebbe il Cosenza. Il club calabrese avrebbe avviato i contatti con la Lazio, la Juve Stabia sarebbe disposta a rinunciare al giocatore e i Lupi sono pronti a fargli spazio mettendo alla porta Mohamed Sankoh, centravanti classe 2001 che farà ritorno allo Stoccarda. L'uscita dell'olandese spianerà la strada per l'arrivo di Artistico che, restando in cadetteria, vuole mettere in mostra le proprie caratteristiche aiutando il Cosenza, oggi penultimo in classifica, a ottenere una complicata ma non impossibile salvezza.