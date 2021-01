A. Pereira, il week-end perfetto: "Santos in finale, la Lazio vince. Manca solo lo United..."

Quello attuale sembra esser stato il week-end perfetto per Andreas Pereira. Il brasiliano ha ricordato con una "story" Instagram l'approdo del Santos in finale di Libertadores e la vittoria della Lazio nel derby della Capitale. A rendere queste giornate ancor più belle, un successo del Manchester United nella sfida contro il Liverpool, in programma oggi pomeriggio alle 17.30 ad Anfield. Il calciatore biancoceleste, ma di proprietà dei 'Red Devils', sogna il tris!

