Serie A, il programma della domenica: apre Napoli - Fiorentina alle 12.30, si termina col derby d'Italia

Terza serie di partite dopo quelle che si sono giocate sabato e il derby della Capitale di venerdì 15 gennaio. Cinque le gare in programma nella giornata. Si parte con Napoli - Fiorentina, lunch match della disciottesima giornata di Serie A: allo stadio Maradona il fischio d'inizio è fissato alle 12.30. Solamente due gli incroci che partiranno alle 15. Si tratta di Crotone - Benevento e Sassuolo - Parma, mentre alle 18 sarà il turno della sfida che vedrà fronteggiarsi Atalanta e Genoa. Alle 20.45 il fischio d'Inizio del cosiddetto derby d'Italia, il match tra Inter e Juventus. Il Milan capolista, almeno per il momento, sfiderà il Cagliari solamente lunedì alla Sardegna Arena, chiudendo la giornata di campionato. In settimana la Serie A lascerà il turno alla seconda tranche di incontri di Coppa Italia tra cui, appunto, quello tra Lazio e Parma.

Derby, Il Tempo ironizza: "Arcuri può far peggio della sua Roma"

Lazio, Gilardino promuove Immobile: "Lui o Belotti? Ciro in grado di fare cose straordinarie"

TORNA ALLA HOMEPAGE