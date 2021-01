Derby, Il Tempo ironizza: "Arcuri può far peggio della sua Roma"

RASSEGNA STAMPA - Non è un periodo semplice per Domenico Arcuri. Il commissario straordinario del governo per l'emergenza coronavirus, oltre a dover combattere con la diffusione del virus e con l'incognita vaccini, ha provato a sdrammatizzare con una battuta sul calcio augurandosi un successo della Roma nel derby. Il destino gli ha girato le spalle e i giallorossi sono stati surclassati dalla Lazio che ha dominato in lungo e in largo. Il quotidiano Il Tempo ha preso la palla al balzo e, nella sua rubrica la Puntura, ha attaccato il manager calabrese. Ecco un estratto: "Nel momento in cui Luis Alberto ha realizzato il terzo gol per la Lazio che ha sentenziato il trionfo nel derby contro la Roma, gli spettatori neutrali hanno vissuto attimi di terrore: e ora il commissario Arcuri che umore avrà, lui noto tifoso giallorosso che era scivolato prima della stracittadina con quella infausta battuta («se vince la Roma, il giorno dopo saremo tutti di buonumore»)? La paura durata poco: non cambierà nulla perché, anche se Arcuri fosse triste per il ko della sua squadra, sarebbe difficile fare peggio rispetto alle figure barbine rimediate finora".

