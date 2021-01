Covid, il commissario straordinario Arcuri: "Spero che la Roma vinca il derby"

Manca sempre meno al fischio d'inizio del derby della Capitale. E le due fazioni si stanno man mano delineando, in campo e tra i tifosi. Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'attuazione delle misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19, è uscito allo scoperto in conferenza stampa: "Spero che la Roma vinca il derby. Se preferisco il successo nella partita di domani o la risoluzione della crisi di governo? Il derby è fra 25 ore, per la seconda non basteranno. Speriamo che il nostro umore sia buono domani sera e possa continuare nel tempo".

