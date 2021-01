Reja: "Lazio e Roma esprimono il miglior calcio in Serie A. E sul mio derby del cuore..."

Nel match program di Lazio - Roma, pubblicato sui canali ufficiali del club biancoceleste, le dichiarazioni di Edy Reja. Il tecnico, a più riprese sulla panchina della Capitale, ha spiegato: "Si affrontano due squadre che stanno offrendo il miglior calcio come anche l'Atalanta. La Lazio sta esprimendo il proprio gioco a sprazzi, ma anche la Roma non è continua nel suo rendimento. I biancocelesti devono recuperare i loro protagonisti. Ci sono stati diversi infortuni che hanno condizionato il cammino di Inzaghi. Ma comunque sia la Roma che la Lazio stanno esprimendo il miglior calcio al momento nel campionato".

"IL MIO DERBY DEL CUORE" - "Quando ero alla guida della Lazio, il derby era la gara dell'anno. La stracittadina è sempre attesa con molta apprensione, è un match unico. L'ho sofferta nel corso della mia esperienza in biancoceleste, non ci si dorme la notte. Quando si perde, il derby lascia il segno, quando si vince, invece, porta una felicità immensa. Il derby del 16 ottobre del 2011 ha rappresentato l'emozione più grande della mia carriera. Sono stato davvero l'uomo derby. Vincere contro la Roma al 93' è un ricordo indelebile, è stato l'apice delle mie soddisfazioni. Gol di Klose? Non ci ho capito più niente, volevo abbracciare Miro perché in un attimo ha scacciato via tutte le tensioni del passago. Non c'era neanche il tempo di pensare, è stata un'esplosione massima. Anche negli spogliatoi ci fu una grande festa e accadde veramente di tutto, ci mettemmo a saltare anche sul tavolo".

Lazio, il piano di Luis Alberto per il derby: "Io la passo a Immobile, e lui fa gol" - FOTO

Lazio, Rocchi: "A Roma il derby si vive sempre e ovunque. Quella di venerdì una sfida anomala"

TORNA ALLA HOMEPAGE