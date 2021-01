Lazio, Rocchi: "A Roma il derby si vive sempre e ovunque. Quella di venerdì una sfida anomala"

Nel match program di Lazio - Roma, Tommaso Rocchi ha analizzato la sfida in programma venerdì 15 gennaio all'Olimpico. Prima di tutto, però, l'ex attaccante si è espresso sui gol siglati nella stracittadina, che l'hanno portato a essere il secondo miglior marcatore biancoceleste nei derby: "Sono orgoglioso di questo. Il derby è una partita speciale che ho sempre sentito molto. L'ho vissuta in modo diverso dalle altre partite. Sicuramente il fatto di aver segnato cinque gol è una grande soddisfazione. La porto dentro. Li ricordi tutti con grande affetto. Abbiamo sempre affrontato la Roma al massimo, centrando vittorie ancora più speciali visto che i giallorossi, durante il mio periodo, lottavano spesso per lo Scudetto".

IL MIO PREFERITO - "Gol preferito? Difficile rispondere, tutti hanno rappresentato un sapore particolare. Il 3-1 del 6 gennaio 2005 fu però indimenticabile. Segnai al debutto, aiutando la Lazio a vincere un derby dopo quasi cinque anni. Avevamo appena cambiato allenatore, eravamo in una situazione di classifica difficile ma dimostrammo di voler vincere a tutti i costi. Un ricordo indelebile".

PREPARAZIONE AL DERBY - "Come mi preparo? La tensione prima di un derby si sente e ognuno la gestisce in base alle proprie emozioni. L'ho sempre vissuta come un qualcosa che va oltre. I tifosi mi hanno sempre dato una carica in più. Ttrasformavo così la tensione in energia, cercando di trasportarla in campo. Dopo i derby disputati di sera cercavo di smaltire l'adrenalina perché è una partita che ti dà e toglie tanto, ma fa parte del gioco".

TIFOSI ASSENTI - "Sarà anomalo viverlo così, mi dispiace perché i tifosi, soprattutto in partite come queste, li senti e ti danno tanto. La loro spinta ti aiuta ad andare oltre per centrare la vittoria. Sarà un derby diverso, spero che tutto torni alla normalità il prima possibile".

DIFFERENZE TRA DERBY - "Tutti i derby sono belli, ma c'è una grande differenza, dovuta a quello che trasmette l'esterno. A Roma il derby lo vivi sempre e ovunque, soprattutto durante la settimana e il giorno dopo. Ti viene trasmesso appena arrivi, lo senti dubito dentro e lo vivi sul campo".

