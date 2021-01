Fiorentina, Biraghi spegne le voci di mercato: "Disposto a restare a lungo"

Dopo la stagione all'Inter, Cristiano Biraghi ha fatto ritorno alla Fiorentina. Una stagione fin qui deludente per i viola, ma il terzino sinistro resta sempre uno dei più positivi in campo. Non è un caso infatti che il classe '92 abbia attirato su di sé l'interesse di diverse squadre, tra cui anche la Lazio. Lui però attraverso alcune dichiarazioni rilasciate a Radio Toscana ha spento le voci su un suo possibile trasferimento: "Per me Firenze è importante e sono disposto a rimanere per anni. L’unica squadra per cui sarei andato via, lo avevo detto anche l’anno scorso, era l’Inter. Per il resto sono contento di essere qui: possiamo far bene, stiamo costruendo qualcosa di importante e spero di dare il mio contributo per portare la Fiorentina dove merita di stare".