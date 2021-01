Lazio, il piano di Luis Alberto per il derby: "Io la passo a Immobile, e lui fa gol" - FOTO

A ventiquattro ore dalla sfida contro la Roma, in casa Lazio Simone Inzaghi e il suo staff stanno lavorando col gruppo per mettere a punto tutte le strategie necessarie per mettere in difficoltà la squadra di Fonseca. Anche Luis Alberto ha in mente un piano per uscire vittoriosi dall'Olimpico, e l'ha reso noto sul proprio profilo Instagram. Condivisa una foto che lo ritrae nella seduta d'allenamento accanto a Immobile, il 'Mago' ha proposto: "E domani Ciro io te la passo e tu fai gol. Che ne pensi?". Breve, ma eloquente, la risposta dell'attaccante che per l'occasione ha utilizzato l'emoji del muscolo e quella di un bacio all'indirizzo del compagno di squadra.

Coronavirus / Serie A, la lista dei calciatori positivi al Covid

Fiorentina, Biraghi spegne le voci di mercato: "Disposto a restare a lungo"

TORNA ALLA HOMEPAGE