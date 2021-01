Lazio, il derby lascia il segno: lady Lulic e il 3-0 impresso sulla neve - FOTO

Oltre alla felicità per la vittoria, il derby ha regalato un'altra ottima notizia in casa Lazio. In occasione della stracittadina, capitan Lulic è tornato dopo tanti mesi di assenza nella lista dei convocati di mister Simone Inzaghi. Il bosniaco non è entrato in campo ma ha mostrato di poter essere arruolabile nei prossimi impegni dei biancocelesti. La moglie del classe '86, Sandra, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto in cui il 3-0, risultato di Lazio - Roma, è impresso sulla neve. Non si può certo dire che il derby non abbia già lasciato il segno.

