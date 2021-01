Serie A, la Sampdoria rimonta l'Udinese: termina 2 a 1 il match

Chiude questo sabato di Serie A Sampdoria - Udinese. Succede tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione di gara in sostanziale equilibrio. Colpisce al 55' l'Udinese: percussione di De Paul che, dopo le respinte di Colley prima e di Audero poi, riesce a infilare in rete al terzo tentativo. Al 67' si rialza subito la Sampdoria, conquistando un rigore e realizzandolo con Candreva. Entrambe le compagini lottano per passare in vantaggio, e sono i blucerchiati a riuscirci al minuto 81': cross di Augello, colpo di testa vincente di Torregrossa. Cala il sipario sul match, vince la Sampdoria 2 a 1.