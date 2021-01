Lazio - Inzaghi, arriva il lieto fine. Il tecnico è pronto a firmare il rinnovo: i dettagli

Dopo il successo nel derby della Capitale, la Lazio vuole continuare a festeggiare. E intende farlo per il rinnovo di Simone Inzaghi. Dopo incontri e rinvii sembra essere finalmente arrivato il lieto fine, con il tecnico pronto a mettere la propria firma in queste ore sul prolungamento del contratto. Si andrà avanti, sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, fino al 2023. Restano da limare gli ultimi dettagli sulle cifre, molto vicine comunque a quelle circolate nelle ultime settimane: 2,3 milioni (un piccolo aumento rispetto ai 2 attualmente percepiti) a cui si aggiungerebbero alcuni bonus a seconda dei risultati di squadra. In caso di nuova qualificazione in Champions, poi, è pronto per l'allenatore un maxi-assegno da 500 mila euro.

UN PERCORSO A LIETO FINE - Si vuole continuare per altri due anni, proseguendo il progetto iniziato nel 2016. Inzaghi, destinato alla Salernitana, si conquistò la panchina della sua squadra del cuore dopo averla traghettata fino al termine della stagione precedente. Anni di trofei quelli con l'ex attaccante in panchina, che hanno visto i biancocelesti tornare tra le grandi d'Europa dopo vent'anni di assenza. Infinita la serie di talenti valorizzati, coloro che con Simone in panchina hanno vissuto una vera "rinascita". Il derby di venerdì sera, vinto dal suo gruppo con un risultato netto, ha spazzato via le critice piovute sul tecnico nel corso delle ultime settimane per alcune scelte e per la gestione della rosa. All'Olimpico, in una gara che ha dimostrato il dominio biancoceleste, è arrivata l'ennesima risposta. Non resta dunque che godersi il momento, in attesa di festeggiare ancora quando il rinnovo sarà ufficiale. La Lazio riparte da Simone, e viceversa.

