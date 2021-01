Lazio - Roma: Fonseca alla Nainggolan, ma contro Inzaghi...

LAZIO ROMA - "Non ho mai vinto un derby, ma non l'ho nemmeno mai perso". La conferenza della vigilia di Paulo Fonseca entra negli annali delle profezie giallorosse. Una settimana intensa da questo punto di vista a Trigoria con l'allenatore portoghese entrato in peno mood romanista. Rizzitelli, Arcuri, Zaniolo e lui hanno aiutato la Lazio a preparare al massimo la stracittadina. Il tecnico ha imitato un po' le dichiarazioni di Radja Nainggolan alla vigilia delle semifinali di Coppa Italia del 2017. La verità, però, è nei numeri elencati alla perfezione da Lazio Page. Inzaghi, infatti, diventa una bestia nera per l'allenatore della Roma. Il mister piacentino ha zero sconfitte contro il lusitano che solo contro Lopetegui ha uno score peggiore: zero vittorie in quattro scontri diretti. Statistiche e precedenti importanti che peseranno tantissimo nel prossimo faccia a faccia quando, forse, converrebbe più dimostrare le cose nei fatti sul campo e non a parole.

