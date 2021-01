Lazio, Milani a LLSN: "Reina su Rizzitelli? Che vanto! Roma zittita e umiliata"

LAZIO-ROMA, MILANI - Ex Lazio, ora al Trastevere in Serie D, Simone Milani la fede per i colori biancocelesti non l'ha di certo smarrita. Anche per lui la vittoria nel derby è stata, come per tutti i tifosi laziali, bellissima ed emozionante. Indirettamente, è stato protagonista anche di un siparietto social in cui Pepe Reina ha commentato il post Instagram della mamma di Simone sul caso Rizzitelli. La nostra redazione l'ha contattato in esclusiva per farci raccontare le sensazioni post derby.

"ROMA ZITTITA E UMILIATA" - "Sto andando a fare un’amichevole con la Roma Primavera, non poteva esserci giornata migliore. Vincere così comunque è ancora più bello, dopo le dichiarazioni che hanno fatto durante la settimana dicendo che eravamo una piccola squadra, che era come un’amichevole, che ci erano superiori, li abbiamo zittiti tutti e umiliati. L’unico dispiacere è quello di non essere potuti andare allo stadio per festeggiare come nostro solito, se no sarebbe stata una notte fantastica, indimenticabile, ma lo è stata comunque. Io non ho riti scaramantici particolari per i derby, manca un po’ quello di andare a Ponte Milvio prima della partita con gli amici di sempre. Non è però una cosa scaramantica, ma un rito che spero torni presto".

"REINA UN VANTO" - "Mamma ormai sono anni e anni che lavora a Formello, questo ti dice che gruppo c’è nella Lazio, anche chi è arrivato da poco si è integrato benissimo. Reina è un vanto dopo aver scritto una cosa del genere. Si sta creando qualcosa di importante che sta continuando a crescere anno dopo anno. Questa vittoria sarà importantissima per la Lazio per il campionato perché vincere aiuta a vincere. Proseguiamo su questa scia e rimaniamo attaccati alle grandi. Era importante vincere perché il derby poi è una partita a sé".

