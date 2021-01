Lazio - Roma, Reina non dimentica Rizzitelli: "Amico, grazie per la carica" - FOTO

I calciatori della Lazio non si sono persi le dichiarazioni pre-partita di Ruggiero Rizzitelli, anzi. Le contestatissime parole dell'ex Roma hanno dato la giusta carica agli uomini di Inzaghi per affrontare il derby della Capitale. E ora che è arrivato il 3-0 è più che opportuno dare al giallorosso il giusto merito. Lo sa bene Pepe Reina, che ha voluto ringraziarlo pubblicamente. Sotto un post Instagram relativo proprio a Rizzitelli, lo spagnolo l'ha chiamato in causa tramite un "tag", aggiungendo: "Grazie per la carica, amico".

