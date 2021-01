Lazio, il gruppo fa la differenza: l'esultanza social di Andreas Pereira - FOTO

Non è subentrato, ma ha fatto sentire comunque la sua vicinanza alla squadra. Andreas Pereira non è stato lanciato a partita in corso da Inzaghi, ma ha partecipato con il sorriso alla festa biancoceleste nel post partita. Il numero 7 brasiliano ha pubblicato una foto sotto la Curva Nord deserta con i propri ricordando l'inno: "Vola un’aquila nel cielo. Più in alto sempre volerà!".