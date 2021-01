Lazio - Roma, il menù del 'Grottino del laziale' per Arcuri e Rizzitelli - FOTO

Un derby da manuale, in campo e fuori. La Lazio che asfalta la Roma, dopo che per tutta la settimana tifosi (più o meno famosi) giallorossi si sono lasciati andare a provocazioni di bassa lega. Come sempre la risposta biancoceleste è arrivata sul rettangolo verde e ora è il tempo dell'ironia. La trattoria al 'Grottino del laziale' ha ideato per la giornata di oggi iun menù particolare: fregnacce alla Arcuri, tre saltimbocca alla Rizzitelli e per chiudere fegato di tanti con salvia. Una combinazione indigesta ai romanisti.

