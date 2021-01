Lazio, Gilardino promuove Immobile: "Lui o Belotti? Ciro in grado di fare cose straordinarie"

I numeri che sta collezionando con la Lazio valgono a Immobile riconoscimenti e attestati di stima. L'ultimo in ordine di tempo è quello che arrivato da Alberto Gilardino, reduce dalla rescissione conensuale del contratto che lo legava al Siena. Chiamato a dire la sua sul bomber su cui ricadrà la scelta del ct Mancini per i prossimi Europei, riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ex attaccante ha si è espresso sul "duello" tra Ciro e Belotti. Del secondo ha sottolineato le difficoltà date dal momento complicato che sta vivendo il Torino. Per il primo, invece, ci sono solamente complimenti: "Immobile o Belotti, quale il bomber per l'Europeo che verrà? Sono entrambi attaccanti importanti. Immobile ha dimostrato negli ultimi mesi di essere in grado di fare cose straordinarie. Belotti soffre del momento particolare che sta vivendo il Torino".

