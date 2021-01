Lazio, Immobile è già leggenda: il gol nel derby lo avvicina a un altro record di Piola

Ciro è già leggenda. Il sesto gol alla Roma lo ha avvicinato ai 159 di Piola e ai 7 da lui centrati nel derby. I tifosi della Lazio lo hanno soprannominato "King", dopo l'ultima prodezza è anche re della Capitale. I suoi numeri vanno aggiornati ormai ogni settimana, giorno dopo giorno entra sempre più prepotentemente nella storia ultracentenaria del club. Segnando alla Roma è arrivato a quota 147 marcature in Serie A, raggiungendo Sivori nella classifica all-time. Dal novembre scorso, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha colpito 10 volte in campionato, come Lewandowski e Messi. Solo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio, siglando due gol in più. Accanto ai soliti cannonieri che di solito si dividono lo scettro del goleador, Immobile non è più una novità. Detiene la Scarpa d'Oro e sarà in carica fino al termine della stagione: presto potrebbe finalmente ricevere il premio nel corso di una cerimonia rimandata a causa del Covid-19, in attesa di una minima riapertura degli impianti. Con esempio e applicazione, sposando il motto del non mollare mai, Immobile è riuscito dove gli altri non si erano neanche sognati di arrivare. Ciro è sempre più uomo della storia.

