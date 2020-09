Agnelli: "La crisi non è finita! Crollo dei ricavi di 4 miliardi nei prossimi due anni"

Durante la riunione dell'ECA, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato della crisi economica che ha colpito il mondo intero, soffermandosi sull'industria del calcio: "Le stime parlando di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la Fifa, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soli club. Se una cosa collega tutti noi, indipendentemente dal fatto che proveniamo da un club di alto livello, da un club medio o da un piccolo club, è che abbiamo gli stadi e abbiamo le entrate dallo stadio. Questo è stato praticamente spazzato via".

DIRITTI TV: "Abbiamo visto sconti per 330 milioni in Premier League, 200 milioni in Bundesliga, stiamo definendo le cifre con l'UEFA che prevedono una riduzione di 575 mln per i diritti tv delle competizioni internazionali e sono soldi che non saranno distribuiti".

