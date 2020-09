DIRETTA - Calciomercato Lazio, si tratta a oltranza per Kumbulla. Lombardi e Badelj in uscita

CALCIOMERCATO LAZIO – Alla fine il mercato della Lazio si è mosso. Con gli arrivi a Roma di Muriqi e Fares previsti tra oggi e domani, i biancocelesti sono tornati a concentrarsi sul difensore centrale. Riallacciati da giorni i contatti con l'Hellas Verona per Kumbulla. Gli scaligeri hanno fretta di vendere il calciatore, e i biancocelesti sembrerebbero confermare l'offerta nota a tutti: 20 milioni complessivi tra cash e il cartellino di Andrè Anderson. L'Inter, impegnata prima a cedere Godin, sembra essersi tirata fuori dopo aver promesso al presidente Setti un'offerta da 30 milioni totali tra parte fissa e contropartite. Sullo sfondo resta Izzo, richiesto da Inzaghi, ma l'operazione sembra molto difficile per i costi del cartellino (20/25 milioni), e i rapporti tra Lotito e Cairo. Da non tralasciare la solita pista estera studiata dal ds Tare.

USCITE – Lombardi, che ieri ha effettuato le visite di idoneità in Paideia resta in uscita. L'esterno, reduce da una buona stagione a Salerno, si allenerà a Formello in attesa di novità dal mercato, al di fuori del gruppo di Inzaghi. Sul piede di partenza restano sempre anche Wallace, Durmisi e Badelj. Per il croato si era parlato nei giorni scorsi di un interessamento del Torino, e per lui Cairo potrebbe fare un'eccezione, mentre Bastos tra domani e dopodomani saluterà la Lazio e partirà per Instanbul: lo attendono i turchi del Basaksehir con cui è fatta da giorni.

