Lazio, Pedullà: "Acerbi ha sbagliato i tempi, necessaria la retromarcia"

Ai microfoni di Sportitalia Alfredo Pedullà si è espresso sulle parole di Acerbi circa la trattativa per il rinnovo con la Lazio: "Le considerazioni di Acerbi sul contratto in scadenza nel 2023 non mi sono piaciute. Rappresenta una storia che appartiene ai tempi moderni, ma non dovrebbe essere compresa all'interno di una realtà come quella della Lazio, che ha fatto del rispetto reciproco la principale virtù. Acerbi avrà pure le sue motivazioni, ma ha sbagliato i tempi e avrebbe potuto fare la sua richiesta dentro le segrete stanze. La retromarcia dovrebbe essere automatica".

