Acerbi: "Sto benissimo alla Lazio, mai detto di voler andare via"

Lo sfogo di ieri di Francesco Acerbi sulla trattativa per il rinnovo di contratto con la Lazio ha fatto rumore. Nel corso della stessa intervista a Rai Sport, alla domanda successiva, il difensore però ha precisato che non pensa minimamente all'addio: "Se voglio andare via dalla Lazio? Non ho detto questo, io sto benissimo alla Lazio. Ho un ottimo rapporto con i compagni e i tifosi, però mi voglio anche bene. Ho portato rispetto, ho detto le mie cose con grande serenità, con grande decisione, ma è quello che penso. Mi aspettavo lo stesso dalla società, invece di leggere sui giornali cose non vere".

COLLOQUIO CON INZAGHI - "Sono molto sereno per ciò che ho detto. Ho parlato con la società e Inzaghi di ciò che dovevo parlare, conoscono il mio pensiero. Ripeto, le notizie non sono del tutto vere. Se si vuole parlare con chi mi segue si può fare tranquillamente. Io dico le cose come stanno nelle sedi opportune, non sui giornali, non mi piace molto".

