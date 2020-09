Lazio, Acerbi entra duro: "Se la società si comporta così, rinnovo non mi interessa..."

Francesco Acerbi ora diventa un caso. Che ci fosse un po' di tensione tra le parti era noto, il giocatore aveva chiesto un rinnovo e un ritocco dell'ingaggio che oggi si aggira intorno a 1,8 milioni a stagione (bonus compresi). I primi approcci tra la società e l'agente, Federico Pastorello, non avevano portato a sbloccare l'impasse. Ma ora ecco il difensore tuona dal ritiro della nazionale, usa parole fortissime e di fatto crea una frattura con il club. Queste le parole di Acerbi alla Rai: "Rinnovo? Ho letto delle cose non vere, sia per le cifre richieste sia per quelle offerte. Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali. Credo di aver portato sempre rispetto alla società e mi aspetto un minimo di rispetto anche io o che almeno se ne parli nelle sedi opportune. Mi ha dato fastidio e se è questo l'atteggiamento che hanno e andranno avanti così, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa". Acerbi ha un contratto ancora lungo, in scadenza nel 2023, servirà diplomazia per ricucire lo strappo...

Da Amsterdam, Francesco Acerbi al microfono di @AurelioCapaldi : "Il contratto con la Lazio? Cifre non vere, se questo è l'atteggiamento della società, il rinnovo non è più nella mia testa..." pic.twitter.com/FwGmMHh00y — RaiSport (@RaiSport) September 6, 2020

TORNA ALLA HOME PAGE

CALCIOMERCATO LAZIO, PRESO MURIQI: LE CIFRE

CALCIOMERCATO LAZIO, MURIQI IL SECONDO ACQUISTO PIÙ CARO DELL'ERA LOTITO