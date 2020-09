Calciomercato Lazio, Muriqi è il secondo acquisto più caro di Lotito: Zarate al primo posto

Dopo una trattativa estenuante, è arrivata la fumata bianca. Manca solo l'ufficialità, ma Vedat Muriqi è destinato a essere un nuovo calciatore della Lazio. L'accordo tra i club è arrivato sulla base di 17,5 milioni di parte fissa più un milione e mezzo di bonus, per un totale di 19 milioni. L'attaccante diventa in questo modo il secondo acquisto più caro fatto da Lotito da quando è presidente del club biancoceleste. In prima posizione rimane Mauro Zarate, arrivato nella Capitale per una cifra di poco superiore ai venti milioni. Scivola, invece, al terzo gradino del podio Sergej Milinkovic-Savic. Il 'Sergente', oggetto del desiderio di mezza Europa, costò alla Lazio 18 milioni. Poco inferiore la cifra che i capitolini versarono nelle casse del Siviglia per Correa (15,3 milioni). In doppia cifra anche il prezzo di Lazzari, Hernanes (13,75), e Vavro (10.5). Da non dimenticare, infine, i ventidue milioni totali tramite i quali raggiunsero Roma Pedro Neto e Bruno Jordao. La Lazio, per Muriqi, ha fatto uno sforzo importante, sia in termini economici che di tempo. A Vedat il compito di ripagare la fiducia del club.

Calciomercato Lazio, finalmente Muriqi: le cifre dell'accordo

