Riapertura stadi, Valente (M5S): "Vi spiego come si procederà"

Le dichiarazioni di ieri del Premier Conte hanno stroncato le speranze di ogni tifoso di tornare a seguire la propria squadra del cuore dal vivo. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, però, non è così drastico. La rassegna stampa di Radiosei riporta le parole di Simone Valente: "Con gli stadi chiusi per troppo tempo rischiamo di dover affrontare uno scenario drammatico".

LA STRATEGIA - Secondo il politico, per riaprire gli impianti al pubblico bisogna sempre tenere da conto la curva epidemiologica e i dati dopo la ripartenza della scuola, ma non si può attendere a lungo. In questi giorni si stanno studiando le possibili soluzioni: "Partiremo da piccole percentuali e poi, quando ci sarà un vaccino, ritorneremo alla normalità. La scorsa settimana è stato approvato alla Camera un ordine del giorno in cui il governo si impegna a valutare la possibilità di far accedere almeno gli abbonati. Ma non so se possa funzionare questa distinzione". Il calcio rimane quindi una priorità, a differenza di quanto detto dal professor Miozzo.

TAMPONI - Sul fatto che il Cts abbia negato la riduzione dei tamponi, Valente dice che la scienza va ascoltata, ma boccia l'Esecutivo poco coraggioso. "La richiesta di Gravina è leggittima e condivisibile", ha ribadito sottolineando come gli sportivi siano ipercontrollati.

